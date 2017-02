09.02.2017

Geflügelpest in Potsdam-Mittelmark : Wildvögel in Werder und Wiesenburg hatten Vogelgrippe

Bild vergößern In Werder wurde ein toter Bussard entdeckt, bei ihm wurde der Geflügelpest-Erreger nachgewiesen. Grafik: Landkreis Potsdam-Mittelmark

In Potsdam-Mittelmark wurden zwei tote Wildvögel entdeckt, die mit dem Vogelgrippevirus H5N8 infiziert waren. Es sind nicht die ersten Fälle.

Werder (Havel)/Wiesenburg/Mark - Im Landkreis Potsdam-Mittelmark wurden am Mittwoch gleich zwei weitere tote Wildvögel gefunden, die mit dem Vogelgrippevirus H5N8 infiziert waren. Wie die Stadt Werder (Havel) am Donnerstag mitteilte, wurde ein verendeter Bussard im nördlichen Stadtgebiet gefunden. In Wiesenburg wurde der Erreger erneut bei einem Schwan festgestellt, einen ähnlichen Fund gab es dort wie berichtet schon am 2. Februar. In Werder ist es bereits der dritte Fund innerhalb weniger Wochen.

Werders Kerngebiet liegt im Sperrbezirk

Es wurde ein Sperrkreis eingerichtet, in dem 21 Tage lang kein Geflügel oder Geflügelprodukte transportiert werden darf. Auch dürfen Hunde und Katzen nicht frei herumlaufen. Der Sperrkreis reicht von den Havelauen im Norden bis etwa zur Bismarckhöhe. Im Westen geht er bis kurz vor den Plessower See und östlich bis zur Havel. Zudem wurde ein Beobachtungskreis eingerichtet, in dem die Restriktionen 15 Tage lang gelten. Der Bezirk umfasst die gesamte Werderaner Kernstadt bis zur Bundesstraße 1, den Großen Plessower See, die Kolonie Zern, die südlichen Teile von Phöben und Töplitz sowie Wildpark West in der Gemeinde Schwielowsee.

In Wiesenburg bleiben im Wesentlichen die bereits bestehenden Sperr- und Beobachtungskreise rund um den Schlosspark und das Ortsgebiet bestehen. Die genauen Grenzen und weitere Informationen sind auf der Internetseite des Landkreises abrufbar. Der Amtstierarzt weist noch einmal darauf hin, dass sich Geflügelhalter an die Stallpflicht halten und ihre Anlagen gegen das Betreten durch fremde Menschen sichern müssen.

