08.02.2017

von PNN Drucken

Polizeibericht für Potsdam-Mittelmark : Kleinmachnow: Autofahrerin übersieht Radfahrer

von PNN

Bild vergößern Foto: dpa

Eine Autofahrerin in Kleinmachnow hat beim Rechtsabbiegen einen Radfahrer übersehen, es kam zum Zusammenstoß.

Radfahrer übersehen

Kleinmachnow - Auf dem Stahnsdorfer Damm in Kleinmachnow ist am Dienstagmorgen ein Radfahrer leicht verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte ihn am frühen Morgen übersehen, als sie nach rechts in den Stolper Weg einbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, der 59-jährige Radler klagte anschließend über Schmerzen im Gesäß. Er lehnte jedoch eine ärztliche Behandlung ab. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

An der Ampel aufgefahren

Werder (Havel) - An der Kreuzung von Berliner und Potsdamer Straße in Werder (Havel) ist am Montagabend eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Die 28-Jährige hatte übersehen, dass ihr Vordermann verkehrsbedingt halten musste und war ihm aufgefahren. Anschließend klagte sie über Schmerzen im Knie. Sie wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Der Schaden an den Autos beläuft sich auf etwa 2500 Euro.

Reh sprang auf Fahrbahn

Beelitz - Auf der Landstraße zwischen Zauchwitz und Rieben ist am Dienstagmorgen ein Reh ums Leben gekommen, das plötzlich auf die Straße gesprungen war. Ein Autofahrer konnte trotz Vollbremsung den Zusammenprall nicht mehr verhindern, er blieb unverletzt. Das Reh wurde lebensbedrohlich verletzt, ein Polizist erschoss es dann vor Ort. Der Fahrer konnte nach der Unfallaufnahme weiterfahren, der zuständige Jagdpächter kümmerte sich um den Kadaver.