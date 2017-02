07.02.2017

Polizeibericht für Potsdam-Mittelmark : Raser und Einbrecher

In Einfamilienhäusern in Kleinmachnow und Stahnsdorf wurde eingebrochen. Außerdem hat die Polizei mehrere Raser erwischt. Ein Autofahrer war 116 km/ zu schnell unterwegs.

In Leitplanke gefahren

Niemegk - Eine 33-jährige Autofahrerin aus Eisenach ist am Sonntagmittag auf der A9 mit ihrem Wagen in die Leitplanke geprallt, blieb aber unverletzt. Sie hatte beim Fahrstreifenwechsel offenbar die Kontrolle über ihren VW verloren.

Zu schnell unterwegs

Werder (Havel) - Fünf Raser stoppte die Polizei bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Sonntagnachmittag im Bereich Elisabethhöhe in Glindow. In anderthalb Stunden wurden 74 Fahrzeuge gemessen. Einer der schnellsten Autofahrer war bei zulässigem Tempo 50 mit 76 Kilometern pro Stunde unterwegs.

Einbruch in Einfamilienhaus

Kleinmachnow - Schmuck und Bargeld haben bislang unbekannte Diebe bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Kleinmachnow gestohlen. Die Täter waren am späten Freitagabend über die Terrassentür in das Haus gelangt.

Münzen gestohlen

Stahnsdorf - Ein Einfamilienhaus in Stahnsdorf wurde am Samstagabend von Dieben heimgesucht. Diese hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt. Im Haus durchsuchten sie die Räume und erbeuteten nach ersten Erkenntnissen einige Münzen.

Fahrverbot für Raser

Werder (Havel) - Mit 216 Stundenkilometern war ein Mercedesfahrer aus Berlin am Samstagvormittag auf der Autobahn A2 kurz vor der Anschlussstelle Lehnin in Richtung Magdeburg unterwegs. 116 km/h mehr als erlaubt. Er muss mit einem Bußgeld von 600 Euro, drei Monaten Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg rechnen.