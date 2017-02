01.02.2017

Polizeibericht für Potsdam-Mittelmark : Kräne und Autos aufgebrochen

In Michendorf und Kleinmachnow wurden Autos aufgebrochen und Navis gestohlen. Außerdem wurden von drei Kränen in Michendorf Bauteile gestohlen.

Werkzeug gestohlen

Stahnsdorf - In der Nacht zum Dienstag sind Diebe in eine Firma in der Stahnsdorfer Schulzenstraße eingebrochen. Sie hatten das Zufahrtstor und mehrere Gebäude aufgebrochen und verschiedene Werkzeuge und Baumaschinen gestohlen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Kriminaltechniker konnten vor Ort Spuren sichern.

Kräne aufgebrochen

Michendorf - Von drei Kränen einer Firma in der Michendorfer Feldstraße sind in der Nacht zum Montag Bauteile gestohlen worden. Diebe hatten sich Zugang zum Firmengelände verschafft und die Scheiben der Maschinen eingeschlagen. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Autos aufgebrochen

Kleinmachnow / Michendorf - Aus zwei Fahrzeugen in Kleinmachnow ist das Navigationsgerät gestohlen worden. Die Diebe hatten in der Nacht zum Dienstag in der Straße Driftkamp die Scheibe eines Audi A6 eingeschlagen und das Navi ausgebaut. Auf ungeklärte Weise konnten Täter auch in der Tucholskyhöhe einen Volkswagen Passat öffnen und das Navi stehlen.

Bereits am Sonntagmorgen gemeldet wurde zudem der Einbruch in einen Volkswagen Caddy in der Michendorfer Bahnhofstraße. Zeugen hatten die Polizei informiert, die daraufhin den Halter des Wagens ermittelte. Was aus dem Auto fehlt, ist bislang unklar. In allen Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.