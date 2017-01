31.01.2017

Polizeibericht für Potsdam-Mittelmark : 87-Jährige in Teltow bestohlen

Fenster aufgehebelt

Stahnsdorf - In ein Haus in der Stahnsdorfer Seestraße ist in der Nacht zum Montag eingebrochen worden. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf. Was sie gestohlen haben, ist noch unklar. Die Polizei konnte am Tatort Spuren sichern.

Geldbörse gestohlen

Teltow - Einer 87-jährigen Frau ist am Montagmittag die Geldbörse aus einem Beutel gestohlen worden. Die Dame war gegen 12 Uhr in der Liselotte-Hermann- Straße in Teltow einkaufen gewesen, teilte die Polizei mit. Zwei unbekannte Täter hatten sich ihr genähert und das Portemonnaie gestohlen. Die Männer sollen einen „dunklen Hauttyp“ gehabt haben, etwa 1,83 Meter groß und von normaler Statur gewesen sein. Sie sollen dunkle Locken gehabt haben und mit schwarzen Jacken bekleidet gewesen sein. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: (0331) 55 08 12 24 oder polizei.brandenburg.de entgegen.