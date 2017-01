23.01.2017

Kleinmachnow : Zwei Schwerverletzte nach Brand

Kleinmachnow – In den frühen Abendstunden des Samstags ist in der Kleinmachnower Fontanestraße ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Ersten Ermittlungen zufolge fing ein Weihnachtsbaum durch eine brennende Kerze Feuer. Der 72-jährige Bewohner konnte das zweigeschossige Wohnhaus mit einer Rauchgasintoxikation noch eigenständig verlassen. Seine 61-jährige Lebensgefährtin erlitt Verbrennungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Berliner Spezialklinik geflogen werden. Insgesamt waren sieben Feuerwehrtrupps aus Stahnsdorf und Kleinmachnow im Einsatz. Die Geschädigten sind derzeit noch nicht vernehmungsfähig. Das Haus ist vorerst nicht bewohnbar. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Der Brandort wird von Kriminaltechnikern untersucht.