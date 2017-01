19.01.2017

Polizeibericht für Potsdam-Mittelmark : Güterbahnhof Seddin: Mann durch Stromschlag gestorben

Ein 27-jähriger Mann ist auf einen Güterwaggon im Güterbahnhof Seddin geklettert und hat einen Stromschlag von der Oberleitung erhalten. Er überlebte das nicht.

Seddiner See - Am Dienstagabend ist auf dem Güterbahnhof in Neuseddin ein Mann durch einen Stromschlag getötet worden. Laut Ermittlungen der Polizei war der 27-jährige Pole auf einen Güterwaggon geklettert und hatte von der Oberleitung einen tödlichen Stromschlag erhalten. Von Fremdeinwirkung wird derzeit nicht ausgegangen. Auch die Motivation des Mannes ist bisher unklar.

Drogenfund in Flüchtlingsheim

Teltow - Nach einem Hausfriedensbruch im Flüchtlingsheim in der Potsdamer Straße stellte die Polizei am Dienstagabend bei einem 19-jährigen Heimbewohner Drogen sicher. Laut Polizeiangaben sei dieser zuvor vom Wachschutz beim illegalen Betreten eines anderen Heimgebäudes blutend aufgegriffen worden. Da er sich nicht zu den Verletzungen äußerte, stellte die inzwischen gerufene Polizei Strafanzeige gegen unbekannt wegen Körperverletzung. Als diese den Mann überprüfte, fand sie die Drogen und stellte Anzeige wegen Drogenbesitzes.