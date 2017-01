Theatergründer Patzer gewürdigt

Bild vergößern Fotos: Andreas Klaer, Manfred Thomas

Michendorf - Die Volksbühne Michendorf hat ihren Gründer und langjährigen Theaterleiter Siegfried Patzer mit einer Ehrenmitgliedschaft gewürdigt. Wie die Geschäftsführung der Spielstätte jetzt mitteilte, wurde Patzer die entsprechende Urkunde bereits am vergangenen Samstag während einer Vorstellung überreicht. Sie solle im Foyer des Theaters ihren angemessenen Platz findet, hieß es weiter.

Der neue Direktor der Volksbühne, Christian A. Schnell, bedankte sich demnach bei Patzer für seine engagierte Aufbauarbeit und die vielen gelungenen Theaterabende der letzten Jahre. Das Publikum spendete den Angaben zufolge dem scheidenden Theaterleiter anhaltenden Beifall, der in seiner Erwiderung auf die Ehrung dem neuen Team viel Erfolg wünschte und meinte, dass seine Vorstellungen vom „Theater vor Ort“ in Michendorf nun ihre Erfüllung fänden.

Patzer hatte die Volksbühne 2007 zunächst in Wilhelmshorst zur 100-Jahrfeier des Ortes gegründet. 2010 zog die Spielstätte in die Potsdamer Straße nach Michendorf. Nach internen Streitigkeiten über die Anteile von Profis und Amateuren an der Bühne, kam es Ende 2014 zur Abspaltung eines Teils des Ensembles und zur Gründung der „Kleinen Bühne Michendorf“. Patzers hingegen führte das Haus fortan als „Volksbühne Michendorf“ weiter. Im vergangenen September hatte er wie berichtet angekündigt, sich zum Jahresende zurückziehen zu wollen.

Ihm sei zugesichert worden, auch weiterhin als Regisseur und Schauspieler vor Ort arbeiten zu können, sagte Patzer am gestrigen Dienstag den PNN. Ein entsprechendes Projekt für 2018 sei bereits fest vereinbart. „Eine schöne Rolle für mich“, sagte der Theatergründer. Mehr verriet er nicht. Ein Regieangebot noch für das laufende Jahr hat Patzer nach eigenen Angaben allerdings abgelehnt. PNN