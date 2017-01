17.01.2017

Polizeibericht für Potsdam-Mittelmark : EC-Karten-Betrüger gesucht

von PNN

Mit den Bildern einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem EC-Karten-Betrüger. Er soll einer 81-Jährigen die Geldbörse geklaut und später Geld von ihrem Konto abgehoben haben.

Treuenbrietzen - Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei einen EC-Karten-Betrüger. Der Mann soll am Dienstag, dem 30. August 2016, in einem Treuenbrietzener Einkaufsmarkt in der Leipziger Straße gegen Mittag einer 81-jährigen Frau die Geldbörse geklaut haben. Bereits kurze Zeit später hob er mit der dabei entwendeten EC-Karte Geld vom Konto der Geschädigten ab und wurde dabei gefilmt. Insgesamt entstand ein Schaden von über 1000 Euro. Die Polizei will nun wissen, wer der Mann auf den abgelichteten Bildern ist und bittet um Hinweise zu seiner Identität oder seinem Aufenthalt. Diese werden unter Tel. (03381) 560-0 erbeten.