17.01.2017

von Solveig Schuster

Tourenplan für Caputh und Ferch : Zum Entdecken und Genießen

2 Bild vergößern Eine Reise wert. Ein neuer Tourenplan führt interessierte Gäste auf Wanderwegen über Ferch und Caputh rund um den Schwielowsee. Zum 700. Geburtstag soll er auf die Region aufmerksam machen und noch mehr Besucher in die Gemeinde locken. Foto: Lutz Hannemann

Rund um den Schwielowsee: Tourenplan soll Jubiläumsgäste durch Ferch und Caputh begleiten.

Schwielowsee - Verträumt und verlassen präsentiert sich der Schwielowsee in diesen Tagen. Eingeschlossen von schneebedeckten Uferwegen ruht er, während sich Gastronomen und Hoteliers auf den nächsten Ansturm vorbereiten. Mit intensiviertem Marketing und einem Tourenplan für die Hosentasche will die Gemeinde im 700. Jahr des Bestehens ihrer Ortsteile Ferch und Caputh nicht nur zahlreiche Gäste in die Gemeinde locken, sondern darüber hinaus zeigen, dass sich ein Besuch der wasserreichen Region auch außerhalb des Sommers lohnt.

Mut und Zuversicht wolle er verbreiten, erklärte der Initiator der Genießertouren, Ralf Weißmann von der Wildenbrucher Lindenakademie, bei der gestrigen Vorstellung eines extra für das Jubiläum entwickelten Tourenplans. Dieser soll Besucher der Gemeinde auf ihren Wanderungen zu Fuß oder per Rad entlang der Seen begleiten, ihnen Orientierung geben und sie auf markante Orte sowie kulturelle wie gastronomische Ausflugsziele hinweisen. „Genau so etwas hat uns noch gefehlt“, sagte Thomas Köhler von der am Templiner See gelegenen Braumanufaktur, der entsprechend der bei ihm aufgelaufenen Nachfragen einen „Riesenbedarf“ für eine solche Wanderkarte sieht. Der Flyer werde „weggehen, wie warme Semmeln“, glaubt er.

Im Zentrum der so genannten Genießertour steht eine grafische Karte der Region, die zusätzlich durch zahlreiche Piktogramme aufgewertet wird und Kurzinformationen zu den teilnehmenden Unternehmen – vom Fährhaus in Caputh, über Cafés und Hotels bis hin zum Porzellan-Atelier oder der alten Fischerkirche – bietet. So ergeben sich für die Gäste, die vor allem aus der Hauptstadt und Potsdam erwartet werden, „zahlreiche Möglichkeiten, die 700-jährige Geschichte, aber auch die vielseitige regionale Kultur wie auch die erholsame Natur hautnah zu erleben“, erklärte die Schwielowseer Bürgermeisterin Kerstin Hoppe (CDU), die zugleich Schirmherrin der in Kooperation mit der Lindenakademie entstandenen Genießertour unter dem Motto „700 Jahre leben am Wasser“ ist.

Zur Tour selbst können Interessierte von jeder Stelle des Schwielowsees aus starten, etwa am Landhaus Haveltreff an der Uferpromenade Capuths. Von dort geht es beispielsweise mit der Seilfähre auf die gegenüberliegende Seeseite nach Geltow, wo sich die traditionelle Handweberei „Henni Jänsch Zeymer“ mit Aktiv-Museum befindet. Über die Baumgartenbrücke finden Ausflügler im Anschluss von Petzow nach Ferch durch malerische Landstriche und vorbei an historischen Fachwerkbauten anhand des Faltplans leicht nach Caputh zurück.

Für die Lindenakademie ist es bereits der neunte Tourenplan, der inzwischen entstanden ist. Neben der kleinen Lindentour um den Seddiner See entwickelte die Akademie auch bereits Rundwanderungen in Michendorf und Nuthetal, weitere, etwa rund um Werder, sind geplant. Vor gut einem Jahr hatte sich die Akademie gegründet, um Wirtschaft und regionale Partner zusammenzuführen und sich gemeinschaftlich den heutigen Herausforderungen – insbesondere in der ländlichen Gastronomie und Hotellerie – zu stellen. Neben dem Mehrwert für das eigene Personal müssten die Unternehmen vor Ort versuchen, die Gäste über persönliche Beziehungen an die Region zu binden, so Weißmann. Damit es kein Stück Papier bleibe, seien alle in der Pflicht, die Genießertour mit Leben zu füllen, erklärte auch die frühere Vorsitzende des Schwielowseer Tourismusvereins, Birgit Farthmann. Schon seit Jahren verfolge sie das Ziel der Vernetzung der unterschiedlichen Akteure vor Ort.

Die 32 Teilnehmer, die sich in dem Faltplan mit Informationen und Adressdaten präsentieren, versprechen sich nach eigenen Angaben vor allem mehr Aufmerksamkeit für die Region. Ziel sei es zudem, gerade in dürftigeren Zeiten zusätzliche Gäste zu gewinnen, sagte der Betriebsleiter der Remise am Caputher See, Lars Thyrolf. Es gäbe immer Wege, Gästen auch in der Nebensaison das Schloss zu zeigen, ergänzte etwa auch Petra Reichelt vom Schloss Caputh. Neben der Überfülle im Sommer, hätte gerade der Winter seinen Reiz und die Gemeinde vielerorts freie Kapazitäten zu bieten.

Neben den teilnehmenden Unternehmen werden sich die drei Ortsteile der Gemeinde Schwielowsee Caputh, Ferch und Geltow mit einigen der kulturellen Highlights im Jubiläumsjahr vorstellen. Mit Postkarten, deren Motive im Laufe des Jahres wechseln werden, sollen Bürgermeisterin Kerstin Hoppe zufolge Interessierte für die Veranstaltungen gewonnen werden, etwa für die große Festveranstaltung zum Tag des 700. Geburtstages der beiden Ortsteile am 5. April in Caputh. Über 180 Veranstaltungen werde es in der Gemeinde im Jubiläumsjahr geben. Die Genießertour der Wildenbrucher Lindenakademie füge sich sehr gut in das Programm ein, sagte sie.

Die Faltpläne, die in einer Auflage von 50 000 Stück gedruckt werden sollen, werden in den kommenden Tagen verteilt und dann in der Gemeindeverwaltung Schwielowsee als auch bei den teilnehmenden Unternehmen kostenfrei erhältlich sein. Umfassende Informationen zu dieser und allen weiteren Touren der Lindenakademie gibt es aber auch unter www.geniessertouren.org im Internet.