13.01.2017

Polizeibericht für Potsdam-Mittelmark : Unfall mit Fernreisebus

Auf der A 115 wurde ein Fernbus von einem Pkw gestreift, verletzt wurde dabei niemand. Eine Töplitzerin wurde außerdem von einem falschen Polizisten angerufen, der unter einem Vorwand die Kontodaten der Frau erfahren wollte.

Unfall mit Fernreisebus

Kleinmachnow - Am Mittwochabend ist auf der Autobahn 115 nahe der Abfahrt Potsdam-Babelsberg ein Fernreisebus von einem Pkw gestreift worden. Der 24-jährige Fahrer wollte den Bus überholen und war daraufhin ins Schleudern gekommen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Beide Fahrzeuge konnten nach der Unfallaufnahme weiterfahren. Der Sachschaden beläuft sich auf 3 500 Euro.

Anruf von falschem Polizisten

Werder (Havel) - Am gestrigen Donnerstag ist eine Töplitzerin von einem falschen Polizisten angerufen worden. Die Frau aus der Mühlenbergstraße teilte der Polizei mittags mit, der angebliche Polizist habe sie informiert, dass in Berlin ein Einbrecher gefasst worden sei und ein Notizbuch mit ihrer Adresse dabeigehabt habe. Als er sich nach ihrem Konto erkundigte, habe die Frau aufgelegt. Die Nummer des Anrufers war (030) 4460110, die von der Berliner Polizei nicht verwendet wird. Die Polizei weist darauf hin, dass sie niemals telefonisch um Kontodaten bittet. In Potsdam gab es jüngst ähnliche Fälle.

Autofahrer an der Hand verletzt

Michendorf - Am Mittwochvormittag ist ein Autofahrer an der Hand verletzt worden. Der 18-Jährige, der von Fresdorf in Richtung Kähnsdorf unterwegs war, hatte auf glatter Straße die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war gegen einen Baum gerutscht. Dabei verletzte er sich die Hand. Er wurde ärztlich behandelt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt rund 5000 Euro.