12.01.2017

Polizeibericht für Potsdam-Mittelmark : Mann begrüßt Polizei mit Joint in der Hand

In Werder fuhr ein Autofahrer in ein Tor und verschwand. Die Polizei sucht deswegen jetzt Unfallzeugen. Außerdem war die Polizei wegen eines Ehestreits in einem Haus in Kleinmachnow. Dort trafen sie einen 47-jährigen Mieter mit einem Joint in der Hand an, gegen den nun ermittelt wird.

Vorfahrt missachtet

Beelitz - Im Beelitzer Stadtzentrum ist es am Dienstagabend zu einem Unfall gekommen. Ein 18-jähriger Autofahrer hatte in der Brauereistraße die Vorfahrt eines anderen Autos missachtet, ein Zusammenstoß der beiden Autos konnte nicht mehr verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

Zeugen für Unfallflucht gesucht

Werder (Havel) - Die Polizei sucht Zeugen, die gesehen haben, wie ein Autofahrer am Mittwoch in ein Tor im Langen Grund gefahren ist. Zu dem Unfall kam es zwischen 13 und 14.30 Uhr. Am Tor entstand erheblicher Sachschaden. Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Tel.: (0331) 5508 1224 zu melden.

Mit Joint in der Hand Polizei begrüßt

Kleinmachnow - In einem Hausflur in der Straße Am Wall haben Polizisten am Dienstagabend für Cannabis typischen süßlichen Geruch wahrgenommen. Dem folgten sie bis zu einer Wohnungstür. Der 47-jährige Mieter hat die Beamten dann mit einem Joint in der Hand begrüßt. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Die Polizisten waren in dem Haus, um einen Ehestreit zu schlichten.