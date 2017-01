11.01.2017

Polizeibericht für Potsdam-Mittelmark : Kleinmachnow: Unbekannte brechen mehrere Autos auf

In Kleinmachnow haben Unbekannte mehrere Autos aufgebrochen und Navigationsgeräte geklaut. EIn Mann konnte den Einbruch in sein Auto verhindern.

Navis gestohlen, Einbruch verhindert

Kleinmachnow - In Kleinmachnow ist in der Nacht zum Dienstag in mehrere Autos eingebrochen worden. Zwei Besitzer meldeten am Dienstagmorgen den Diebstahl der Navigationsgeräte aus ihren Fahrzeugen. Im Schleusenweg hat ein Mann zudem gegen 4.45 Uhr einen Mann beobachtet, der sein Auto stehlen wollte. Nachdem er die Polizei gerufen hatte, konnte der Zeuge den Täter verjagen. Die Beamten konnten einen Draht im Türgummi der Beifahrertür und Fußspuren im Schnee sichern. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist noch unklar.

Schmuck und Geld gestohlen

Stahnsdorf - Am Montag ist in ein Einfamilienhaus in der Stahnsdorfer Bahnhofstraße eingebrochen worden. Die Täter hatten ein Wohnzimmerfenster aufgebrochen und Geld und Schmuck gestohlen.

Zelt abgebrannt

Gross Kreutz (Havel) - In Götz ist am Montagnachmittag ein Zelt abgebrannt. Warum das seit Sommer auf einem Hof stehende Zelt Feuer gefangen hat, ist noch unklar. Die Hausbewohner konnten das Feuer löschen, Gefahr für andere Gebäude bestand nicht. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt.