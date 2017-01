Orchideen auf dem Rosengut

Schau in Langerwisch öffnet morgen

Michendorf - „Mit den Orchideen um die Welt“ lautet das Motto der diesjährigen Orchideenschau, die am morgigen Donnerstag im Rosengut Langerwisch eröffnet. Mit über 3000 Orchideen in etwa 100 Sorten und Arten können Interessierte in der 1000 Quadratmeter großen, tropischen Pflanzenwelt des Rosenguts in dem Michendorfer Ortsteil einen kleinen Ausschnitt der Vielfältigkeit dieser Pflanzenfamilie bewundern. Denn Orchideen sind nicht nur in den tropischen Regenwäldern beheimatet, sie haben mit Ausnahme der Antarktis jeden Kontinent der Erde erobert.

So begleitet die thematische Reise die Besucher der Schau denn auch von Europa über Australien bis nach Afrika. Das Zusammenspiel von Flora und Fauna kann zudem in „Südamerika“ erlebt werden, wo tropische Schmetterlinge durchs Gewächshaus flattern. Freunde exotischer Tiere kommen bei der Show von Orazio Martino (22.1., 11, 13 und 15 Uhr) auf ihre Kosten. Mit Witz und Sachverstand wird der „Reptilienflüsterer“ nach Angaben der Veranstalter seine Schützlinge, darunter Schlangen, Krokodile und Vogelspinnen, mit großen und kleinen Besuchern in Kontakt bringen.

Neben der umfangreichen Ausstellung können sich die Besucher der BlumenSchau auch praktische Tipps holen. Ein Gratis-Seminar zur Orchideen-Pflege bietet das Rosengut an beiden Wochenendtagen jeweils um 11 und 14 Uhr an. Vom 16. bis 22.1. wird zur Umtopfwoche geladen, bei der Fachleute vor Ort bis zu drei Orchideen kostenlos für Interessierte umtopfen. PNN