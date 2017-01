11.01.2017

Feiern rund um den Schwielowsee

Zum 700. Bestehen von Caputh und Ferch stellt die Gemeinde ein Festprogramm mit Höhepunkten von April bis Oktober vor

Schwielowsee - Ein großes Fest im Caputher Schloss, mittelalterliches Leben in Ferch und ein Tag ganz in Weiß rund um den Schwielowsee: Das sind die Höhepunkte, mit denen in diesem Jahr die erstmalige Erwähnung von Caputh und Ferch vor 700 Jahren begangen wird. „Wir haben vor gut zwei Jahren mit den Planungen begonnen und bis Ende 2016 in Arbeitsgruppen das Programm erstellt“, sagte Bürgermeisterin Kerstin Hoppe (CDU) am Dienstag den PNN. Der neue Kulturkalender mit dem Programm steht bereits auf der überarbeiteten Internetseite der Gemeinde. Ende der Woche werde die gedruckte Version erwartet, die in den Kultureinrichtungen der Gemeinde sowie bei 114 Einrichtungen in Potsdam und Berlin ausgelegt wird.

Die Veranstaltungsreihe unter dem Motto „700 Jahre leben am Wasser“ beginnt mit einem Fest am Mittwoch, dem 5. April, im Caputher Schloss. Die Albert Einstein Grundschule bereitet ein Eröffnungsprogramm vor. Dazu gibt es einen Rundgang durch das Schloss und die Eröffnung der Ausstellung „Mäßige Ergetzlichkeiten und erschröckliche Wildnisse“, die einen Rundgang durch den Alltag der Frühen Neuzeit ab dem Jahr 1450 bieten soll. Am 8. April gibt dann die Fercher Obstkistenbühne, die in diesem Jahr ihr 25. Bestehen feiert, ein Jubiläumskonzert. Das Ensemble hat neue Lieder mit Blick auf die Geschichte des Ortes geschrieben und bedient sich dabei auch an Texten von Theodor Fontane. Kulturell wird das Jubiläum auch mit Marionettenspielen gewürdigt.

Höhepunkt des Jahres in Caputh wird die Schlossnacht am 17. Juni ab 18.30 Uhr mit großer Mittsommer-Operngala. Studenten der Hochschule für Musik und Theater Leipzig singen dabei Arien aus berühmten Opern, Operetten und Musicals auf der Bühne zwischen Schloss und Wasser. Direkt am Schwielowsee findet auch der Höhepunkt der Feiern in Ferch statt: Erstmals wird es am 24. und 25. Juni ein Mittelalterfestival auf der Festwiese am Ufer geben. Zu Beginn soll es einen historischen Festumzug vom Sportplatz zur Festwiese geben.

In die Feierlichkeiten integriert werden soll auch der Ortsteil Geltow, auch wenn der wesentlich älter als Caputh und Ferch ist und im kommenden Jahr sein 1025. Bestehen feiert. So soll es am 8. Juli nach britischem Vorbild ein „Weißes Fest“ an den Ufern des Schwielowsees in Geltow, Caputh und Ferch geben. Dabei kleidet sich jeder in Weiß und bringt Essen sowie Tische mit weißem Tuch und Stühle mit.

Eingeplant für die Feierlichkeiten sind 100 000 Euro. Für das Geld wurde auch ein Logo erstellt, welches alle Vereine kostenlos für ihre Werbung benutzen dürfen. Außerdem wurden Werbeartikel wie Postkarten mit den Programm-Highlights und Sattelschoner verteilt, die unter anderem beim jährlichen Rad-Event um den Schwielowsee verteilt werden sollen. Alle regelmäßigen Veranstaltungen wie etwa das Fährfest sind in die Jubiläumsplanungen mit einbezogen. So würden zum Fährfest am 5. August Hoppe zufolge bekannte Bands eingeladen, Namen verrät die Bürgermeisterin aber noch nicht. Auch das Wassertaxi der Weissen Flotte könnte dann bis Caputh fahren.

Gemeinsam mit dem Potsdamer Schifffahrtsunternehmen, dessen Chef in der Gemeinde wohnt, soll am 21. Oktober auch der große Abschluss der Jubiläumsfeiern begangen werden: Von mehreren Schiffen aus soll dann ein Feuerwerk über dem alles verbindenden Schwielowsee zu bestaunen sein. Enrico Bellin