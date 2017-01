HINTERGRUND : Germaniten

Germaniten werden aufgrund ihrer Ideologie den Reichsbürgern zugerechnet. Experten zufolge übernehmen sie zum Teil deren Argumentation, insbesondere zur vermeintlichen Illegitimität der Bundesrepublik, gehen aber nicht vom Fortbestehen des Deutschen Reiches aus. Vielmehr betrachten sie sich als indigenes Volk, weshalb sie ihren eigenen Staat gründen wollen. Germaniten sind bisher republikweit vornehmlich dadurch auffällig geworden, dass sie die Arbeit von Gerichtsvollziehern behindert oder aber Gerichtsverhandlungen gestört haben. Beispiel für die Gewaltbereitschaft von Germaniten ist neben Wolfgang Plan aus Bayern Adrian Ursache. Er gründete seinen Staat „Ur“ in Sachsen-Anhalt. Ursache hatte sich geweigert, an die Bundesrepublik Steuern zu zahlen. Eine Zwangsvollstreckung Ende letzten Jahres mündete in einer Schießerei mit der Polizei, bei der der ehemalige Mister Germany schwer verletzt wurde. ska