10.01.2017

Polizeibericht für Potsdam-Mittelmark : Mann attackiert Busfahrer in Werder

Ein junger Mann stieg am Bahnhof Werder in einen Bus, zerschlug eine Bierflasche und forderte den Busfahrer ihn nach Potsdam zu fahren. Weil der Fahrer sich weigerte, griff der Mann ihn an.

Busfahrer attackiert

Werder (Havel) - Mit Pfefferspray ist die Polizei am Montagmorgen gegen einen Mann vorgegangen, der zuvor in einem Bus der Linie 631 einen Busfahrer attackiert hatte. Der 26-Jährige war am Bahnhof in Werder zugestiegen, hatte eine Bierflasche zerschlagen und den Fahrer aufgefordert, ihn nach Potsdam zu fahren. Weil der Busfahrer dem nicht nachkam, griff der Mann ihn an. Auch gegen die eintreffenden Beamten setzte sich der 26-Jährige zur Wehr, wurde aber überwältigt.

Mit Auto überschlagen

Beelitz - Ein 52-jähriger Volkswagenfahrer und seine 27 und 52 Jahre alten Begleiter sind am Sonntag auf der Landesstraße 88 zwischen Fichtenwalde und Klaistow bei einem Unfall leicht verletzt worden. Das Auto war von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen.

In Leitplanke gefahren

Nuthetal - Ein 63-jähriger Skodafahrer ist am Sonntagabend auf der Autobahn 115 nahe dem Autobahndreieck Nuthetal nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Mittelplanke geprallt. Er wurde dabei leicht verletzt.

Gesuchten Mann gestoppt

Teltow - Ein mit einem Haftbefehl gesuchter Mann konnte von der Polizei am Montagmittag in Teltow gestellt werden. Der 33-Jährige war bei einer Kontrolle in der Boberstraße gestoppt worden und ohne Fahrerlaubnis unterwegs.