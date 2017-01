POLIZEIBERICHT

Polizeistreife jagt Luftballon

Niemegk - Auf ein ungewöhnliches Flugobjekt sind Beamte des Polizeireviers Bad Belzig Dienstagnacht auf ihrer Streifenfahrt gestoßen. Sie hatten das Objekt in etwa drei Metern Höhe an sich vorbeischweben sehen und nahmen kurzerhand die Verfolgung auf. Auf einem Acker nahe der Bundesstraße 102, Anschlussstelle Niemegk, gelang es ihnen, das Flugobjekt, das bereits zur Landung ansetzte, zu fassen. Es handelte sich um einen Luftballon, der kurz vor Silvester von einer niedersächsischen Familie versehen mit einem Zettel mit Absender und Telefonnummer auf die Reise geschickt worden war. Die Polizei informierte die Familie sehr zur Freude des dreijährigen Sohnes über die „Sicherstellung“ des Objektes.

Auto landet im Straßengraben

Teltow - Eine 22-jährige Berlinerin ist am Mittwochnachmittag mit ihrem Fiat im Straßengraben gelandet. Sie war auf der Landesstraße 40 in Teltow nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen die mittlere Leitplanke geprallt. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Wagen mehrfach um die eigene Achse, kam dann nach rechts ab und im Straßengraben zum Stehen. Die junge Frau stand zunächst unter Schock und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Kleintransporter verunglückt

Beelitz - Ein 39-jähriger Fahrer eines Kleintransporters ist am Mittwochnachmittag auf winterglatter Straße verunglückt und schwer verletzt worden. Der Mann war auf der Bundesautobahn A9 zwischen den Anschlussstellen Beelitz und Brück unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor und mit der Mittelleitplanke kollidierte.

BMW überschlägt sich

Klein Marzehns - Ein BMW hat sich Mittwochnachmittag auf der Bundesautobahn A9 zwischen den Anschlussstellen Klein Marzehns und Niemegk überschlagen. Der 34-jährige Fahrer war auf der winterglatten Fahrbahn nach rechts abgekommen. Seine 33-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Unfall auf winterglatter Straße

Werder (Havel) - Bei Winterglätte kam ein Seat auf der Bundesautobahn A10 zwischen den Anschlussstellen Phöben und Leest gestern Morgen nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in die Schutzplanke. Dabei wurde die 50-jährige Beifahrerin verletzt. Der Schaden beläuft sich auf 20 000 Euro.

Schmuck und Bargeld gestohlen

Werder (Havel) - Mit Schmuck und Bargeld verschwanden unbekannte Diebe nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus Am Plessower See in Werder (Havel). Sie waren am Mittwochnachmittag zwischen 12.45 und 18.30 Uhr durch die Terrassentür in das Wohnhaus gelangt. Die Kriminalpolizei ermittelt.PNN