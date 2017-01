03.01.2017

Polizeibericht für Potsdam-Mittelmark : Langer Stau nach Lkw-Unfall - Fenster mit Schreckschusspistole beschädigt

Am Sonntag kam es zu stundenlangem Staus auf der A 2 nach einem Lkw-Unfall. In Stahnsdorf wurde ein Fenster beschädigt, vermutlich durch eine Schreckschusspistole.

Langer Stau nach Lastwagen-Unfall

Kloster Lehnin - Zwischen der Autobahnabfahrt Lehnin und dem Dreieck Werder ist es auf der A 2 am Sonntagmittag zu stundenlangem Stau gekommen. Ein Lastwagen kam gegen 5.20 Uhr wegen eines Reifenschadens von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Dabei wurde der Tank beschädigt, sodass Dieselkraftstoff auf die Autobahn lief. Für die Reinigung der Fahrbahn und die Bergung des Lasters mussten zwei Fahrstreifen bis in den Nachmittag hinein gesperrt bleiben. Durch den Rückreiseverkehr am Neujahrstag kam es zu langen Staus. Der Sachschaden wird auf 40 000 Euro geschätzt.

Fenster wohl mit Pistole beschädigt

Stahnsdorf - Vermutlich mit einer Schreckschusspistole ist in der Nacht zum Sonntag die Scheibe eines Hauses in der Stahnsdorfer John-Graudenz-Straße beschädigt worden. Nach Zeugenhinweisen ermittelte die Polizei drei Tatverdächtige im Alter zwischen 24 und 32 Jahren, die neben der Waffe auch verbotene Böller und Knallpatronen dabei hatten.