KURZ NOTIERT

Die Besten zum Schluss

Werder (Havel) - Zum Jahresabschluss zeigt das Werderaner Scala-Kino am heutigen Freitag noch einmal zwei der besten Filme des Jahres: Um 17 Uhr startet Toni Erdmann. Der Film von Regisseurin Maren Ade, in dem eine Karrierefrau wieder lernen muss, ihren Vater und ihr eigenes Leben zu lieben, wurde erst im Dezember mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnet. Anschließend wird um 20 Uhr Captain Fantastic mit Viggo Mortensen gezeigt, in dem ein Vater versucht, das alternative Lebensmodell seiner Familie trotz des Todes seiner Frau aufrechtzuerhalten. Am Samstag startet dann um 20 Uhr die große Silvesterparty mit Buffet im Mediencafé. Sänger und Entertainer Michael Antony Austin führt durch den Abend mit live gespielten Hits zum Mitsingen und Tanzen auf der großen Bühne. Anschließend wird der Countdown zum Jahreswechsel vom Brandenburger Tor übertragen. Die Karten kosten inklusive Buffet 79 Euro, ohne 39 Euro.

Neujahrsspaziergang in Stahnsdorf

Stahnsdorf - Auf dem Südwestkirchhof in Stahnsdorf findet am Sonntag der traditionelle Neujahrsspaziergang statt. Start ist um 13 Uhr am Haupteingang. Damit startet der Friedhof in die Saison 2017, in der wieder mehr als 100 Führungen zu den Gräbern von Prominenten angeboten werden. PNN