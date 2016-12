24.12.2016

von Enrico Bellin

Gemeinsame Gesellschaft ab Sommer

von Enrico Bellin

Mittelmarks Busunternehmen fusionieren später als geplant, dafür rückwirkend

Die beiden Busgesellschaften des Landkreises Potsdam-Mittelmark werden nicht wie geplant zum 1. Januar 2017 vereinigt. Die Verkehrsgesellschaft Belzig (VGB) und die Regiobus Potsdam Mittelmark GmbH werden zunächst bis zum Sommer kommenden Jahres getrennt weiterbestehen, wie der Geschäftsführer beider Gesellschaften, Hans-Jürgen Hennig, den PNN am mitteilte. Bis dahin sollen die Jahresabschlüsse für 2016 fertig und deshalb eine saubere Verschmelzung der beiden Unternehmen möglich sein. Die Zusammenlegung solle dann aus Steuergründen aber rückwirkend zum 1. Januar erfolgen. „Für die Fahrgäste wird sich bis auf die landesweite Tarifanpassung, den Start des neuen Buskonzeptes in Werder und eine neue PlusBus-Linie von Treuenbrietzen nach Belzig erst einmal nichts verändern“, so Hennig.

Wie berichtet hatte sich die einstige Busgesellschaft Havelbus, die die Landkreise Potsdam-Mittelmark und Havelland gemeinsam betrieben haben, im Jahr 2015 aufgespalten. Grund dafür war ein Streit über die Verteilung der Kosten zwischen den Landkreisen. Der mittelmärkische Teil, der die Linien rund um Potsdam betreibt, ging in die Beelitzer Verkehrs- und Servicegesellschaft über, die seit wenigen Tagen den neuen Namen Regiobus Potsdam-Mittelmark trägt. Sie soll mit der Verkehrsgesellschaft Belzig, die die Buslinien im Südwesten des Landkreises betreibt, vereinigt werden. Sitz der neuen Gesellschaft soll zunächst Beelitz sein.

Durch die Vereinigung erhofft man sich im Landkreis Synergien im Betrieb und dadurch Kosteneinsparungen. So können etwa Busse flexibler die Linien wechseln, da sie auf dem gleichen technischen Stand sein werden. Auch müssen in verkehrsarmen Zeiten nicht mehr alle Leitstellen besetzt sein. Der größte Betriebshof befindet sich derzeit in Potsdam. Ob er langfristig erhalten bleibt oder ein Standort in der Mittelmark ausgebaut wird, ist noch offen. Enrico Bellin