23.12.2016

von PNN Drucken

Polizeibericht für Potsdam-Mittelmark : Betrunkener randaliert auf Raststätte und bricht Lkw auf

von PNN

Bild vergößern Foto: dpa

Auf der Raststätte Buckautal Süd an der A2 hat ein Betrunkener versucht, in mehrere Lastwagen einzudringen. Bei einem Lkw gelang es ihm.

Ausgesetzt und eingebrochen

Ziesar - Auf der Raststätte Buckautal Süd an der Autobahn 2 hat ein Betrunkener am Mittwochvormittag randaliert und versucht, in mehrere Lastwagen einzudringen. Nach mehreren Versuchen konnte der Mann die Tür eines Lastwagens aufbrechen und setzte sich auf den Beifahrersitz. Auf die Aufforderungen des Fahrers, die Kabine zu verlassen, reagierte er nicht. Wegen seiner Alkoholisierung fiel er dann allerdings aus dem Fahrerhaus. Anschließend versuchte er erneut, in den Laster zu gelangen, wobei er die Türklinke abriss. Der Fahrer rief über Funk Hilfe, mehrere Trucker konnten den Mann anschließend bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 29-Jährige pustete sich auf 2,03 Promille Atemalkohol. Wie sich herausstellte, wurde er von einem Reisebusfahrer wegen rabiaten Verhaltens ausgesetzt.

Motor fängt Feuer

Werder (Havel) - Zwischen den Werderaner Ortsteilen Derwitz und Kemnitz hat am Donnerstagmorgen der Motor eines BMWs Feuer gefangen. Die drei Insassen des Autos blieben unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Brand kurz vor 8 Uhr durch einen technischen Defekt ausgelöst. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Anschließend kam der Winterdienst wegen des gefrorenen Löschwassers zum Einsatz.

Zwei Unfälle mit Rehen

Beelitz - Im Beelitzer Stadtgebiet sind am Donnerstagmorgen zwei Mal Rehe vor Autos gelaufen. Gegen 3 Uhr stieß ein 45-Jähriger mit seinem Wagen auf der B 2 zwischen Treuenbrietzen und Buchholz mit einem Tier zusammen. Er blieb unverletzt, das Reh starb noch am Unfallort. Gegen 7.25 Uhr stieß dann ein 35-jähriger Autofahrer auf der Landstraße zwischen Beelitz und Beelitz-Heilstätten mit einem Reh zusammen. Auch er blieb unverletzt, das Tier starb.

Seat gestohlen

Teltow - In Teltow ist ein Seat Ibiza gestohlen worden, der in der Potsdamer Straße am Straßenrand abgestellt worden war. Der Besitzer des Fahrzeuges mit dem Kennzeichen HH-XF 7447 bemerkte den Diebstahl am Donnerstagmorgen. Das Auto ist nun international zur Fahndung ausgeschrieben.