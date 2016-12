HINTERGRUND : Radschnellwege von Potsdam ins Umland

Der Radweg zwischen Potsdam und Stahnsdorf war Teil des Stadt-Umland- Wettbewerbes, für den die Region knapp 22 Millionen Euro Fördermittel erhalten soll. Im Rahmen des Wettbewerbes sollen rund zehn Prozent aller EU-Mittel in der Förderperiode bis 2020 ausgereicht werden. In der Bewertung aller Projekte kam der Radschnellweg in die höchste Prioritätsstufe, weshalb man im Potsdamer Rathaus erstaunt ist über die Stahnsdorfer Entscheidung. „Wir sind irritiert. Es gab Beschlüsse aus Stahnsdorf, die das Konzept mitgetragen haben“, so der Rathaussprecher Jan Brunzlow gegenüber den PNN. Im Januar soll es deshalb ein Treffen auf der Arbeitsebene der beteiligten Kommunen geben. Teil des Wettbewerbes war auch der Bau eines Radschnellweges von Werder (Havel) nach Potsdam mit einer Brücke über die Havel für Radfahrer und Fußgänger. Insgesamt kostet der Weg Schätzungen zufolge knapp zehn Millionen Euro, er erhielt jedoch nur die unterste Prioritätsstufe 3. Nur die etwa 3,3 Millionen Euro teure Brücke über die Havel wurde mit der höchsten Stufe 1 bewertet. Ob ihr Bau wahrscheinlicher werden wird, wenn keine Fördermittel für den Radweg nach Stahnsdorf benötigt werden, ist derzeit noch unklar. Brunzlow zufolge sei zwar abgesprochen, dass beim Wegfall eines Projektes das Geld für ein anderes mit der höchsten Prioritätsstufe verwendet wird. Es gibt jedoch viele Projekte, auf die das zutrifft, auch außerhalb des Mobilitätssektors. Auch hänge die Realisierung davon ab, wie hoch die Förderquote für die Projekte genau ist. Die Förderanträge an das Land sind noch nicht erarbeitet. eb