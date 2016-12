20.12.2016

Polizeibericht für Potsdam-Mittelmark : Verletzte auf der Autobahn

Verletzte auf der Autobahn

Michendorf - Bei einem Unfall auf der Autobahn A10 ist am Sonntag eine 58-jährige Frau verletzt worden. Um 11.25 Uhr war es zwischen den Anschlussstellen Michendorf und Ferch zu einem Auffahrunfall gekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Eine 59-jährige Berlinerin war mit ihrem Dacia auf einen vorausfahrenden Volkswagen aufgefahren. Die Fahrerin des Golfs, eine 58-jährige Berlinerin, wurde dabei leicht verletzt. Sanitäter brachten die Frau ins Krankenhaus. Der Sachschaden belief sich auf etwa 7000 Euro.

Mann mit Radschlüssel verletzt

Treuenbrietzen – Ein 31-jähriger Mann ist am Sonntag gegen 19 Uhr durch einen Schlag mit einem Radschlüssel verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten ihn zwei Bekannte unter einem Vorwand zu einem Bahnübergang an der L 851 bei Brachwitz gelockt. Dort soll er von einem der beiden unvermittelt auf den Hinterkopf geschlagen worden sein. Der Verletzte konnte sich zu seinem Fahrzeug flüchten und den Ort verlassen. Die Kopfverletzung musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Hintergrund der Tat sind nach derzeitigen Erkenntnissen Streitigkeiten zwischen den Personen. Beide tatverdächtige Personen konnten von der Polizei angetroffen werden. Das Fahrzeug des 27-Jährigen wurde als Beweismittel sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Verdacht der gefährlichen Körperverletzung übernommen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Teltow - In ein Einfamilienhaus in der Herderstraße ist am Sonntagabend eingebrochen worden. Während die Bewohner zwischen 19.10 Uhr und 19.50 Uhr außer Haus waren, hebelten Unbekannte die Terrassentür auf und suchten nach Schmuck und Bargeld.