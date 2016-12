POLIZEIBERICHT

Radfahrer schwer verletzt

Nuthetal - Ein 86-jähriger Radfahrer ist am Samstagnachmittag in Bergholz-Rehbrücke von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Ein VW-Fahrer hatte den Rentner beim Abbiegen von der Artur-Scheunert-Allee übersehen, der 86-Jährige stürzte mit seinem E-Bike und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Auch der Porsche war weg

Kleinmachnow - Reiche Beute haben Einbrecher am Samstagnachmittag in Kleinmachnow gemacht. Unbekannte drangen in ein Haus im Schleusenweg ein – bei der Durchsuchung der Räume fanden sie die Fahrzeugschlüssel der beiden Autos der Familie und nahmen beide mit. Nach dem Porsche Carrera mit dem Kennzeichen PM-MK 501 und dem Honda Civic (PM-FK 135) wird gefahndet. Hinweise zur Tat oder dem Verbleib der Autos nimmt die Polizei unter Tel.: (0331) 55 08 12 24 entgegen. PNN