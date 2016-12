14.12.2016

von PNN Drucken

Polizeibericht für Potsdam-Mittelmark : Schwerer Lkw-Unfall

von PNN

Schwerer Lkw-Unfall

Nuthetal - Bei einem Lkw-Unfall auf der Bundesautobahn 10 zwischen der Anschlussstelle Ludwigsfelde-West und dem Autobahndreieck Nuthetal ist am Montagabend ein 37-jähriger Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Der Polizei zufolge war er zuvor einem Sattelzug aufgefahren, der auf dem rechten Fahrstreifen liegen geblieben war. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Dreieck Nuthetal bis etwa 19.45 Uhr voll gesperrt werden.

Berauscht mit dem Auto unterwegs

Kleinmachnow - Seine auffällige Fahrweise ist einem 25-jährigen Autofahrer am Montagabend zum Verhängnis geworden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hätten ihn Beamte in der Ernst-Thälmann-Straße angehalten und Anzeichen für Drogenkonsum festgestellt. Eine Blutprobe wurde angeordnet.