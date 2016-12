13.12.2016

Polizeibericht für Potsdam-Mittelmark : Michendorf: Betrunken gegen Baum gefahren

Ein betrunkener Autofahrer kam in Michendorf von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Polizei zog - ebenfalls in Michendorf - einen anderen Autofahrer aus dem Verkehr, der vor der Fahrt gekifft hatte.

Betrunken gegen Baum gefahren

Michendorf - Ein stark alkoholisierter 35-Jähriger ist am Sonntagmorgen in der Potsdamer Straße in Michendorf nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei stellte Führerschein und Fahrzeug des Mannes sicher.

Mit Drogen unterwegs

Michendorf - Die Polizei zog am späten Sonntagabend in der Schulstraße in Michendorf einen 21-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr, der offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Nach ersten Erkenntnissen hatte er zuvor Cannabis konsumiert.

Einbruch in Sporthalle

Beelitz - Unbekannte Täter sind am Wochenende in eine Sporthalle in der Berliner Allee im Beelitzer Ortsteil Fichtenwalde eingebrochen und ließen elektronische Geräte mitgehen. Ob weitere Gegenstände gestohlen worden sind, blieb zunächst unklar.