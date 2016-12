13.12.2016

von Solveig Schuster Drucken

Kleinmachnow : Sportforum-Betreiber durfte Preise anheben

von Solveig Schuster

Kleinmachnow - Der Neu-Eigentümer des Kleinmachnower Sportforums in den Kiebitzbergen, Matthias Paul, muss Kunden mit Altverträgen keinen Zugang zu seinem Kursangebot gewähren. Nach einem zweiten Verhandlungstermin wies das Amtsgericht Potsdam den entsprechenden Wunsch einer früheren Sportforum-Kundin zurück. Die Kleinmachnowerin Annette Schulz-Kersting hatte gegen die neue Eigentümerin des Geländes, die Fitness & Wellness & Gesundheit GmbH, geklagt, nachdem Inhaber Paul im Oktober die Preise für eine Mitgliedschaft von zuvor knapp 40 auf 60 Euro erhöhte und die günstigeren Konditionen aus Altverträgen nicht anerkennen wollte. Mithilfe einer einstweiligen Verfügung wollte sich Schulz-Kersting weiterhin Zugang zum Fitness- und Kurs-Angebot verschaffen, nachdem Paul ihr dies verweigert hatte. Schulz-Kersting hatte die erhöhten Gebühren nicht gezahlt, weil sie der Ansicht ist, dass die mit dem früheren Sportforum-Betreiber geschlossenen Verträge weiterhin Gültigkeit besitzen und Paul Altkunden bis zum Vertragsende weiter zu den günstigeren Preisen trainieren lassen muss.

Paul hatte Gebäude und Grundstück bereits vor drei Jahren von der Mittelbrandenburgischen Sparkasse gekauft, konnte das Haus nach einem langwierigen Räumungsrechtsstreit aber wie berichtet erst im Sommer dieses Jahres beziehen. Er habe seitdem viel in den Umbau der Sportstätte investiert und den Standard insgesamt erhöht. Zudem habe die Sparkasse das Gebäude an die Sportpark Kleinmachnow Betriebs GmbH verpachtet, Paul selbst sei keinerlei Vertragsverhältnis mit dem früheren Betreiber eingegangen oder hätte andere Vereinbarungen mit ihm getroffen. Das Gericht lehnte nun die einstweilige Verfügung ab. Ob Annette Schulz-Kersting und ihr Mann Maximilian, der auch Mitglied im Sportforum ist, die Entscheidung akzeptieren, ist noch offen. Noch warte die Familie auf die schriftliche Begründung des Urteils, so Maximilian Schulz-Kersting. Liege sie vor, werde die Familie das weitere Vorgehen überlegen.