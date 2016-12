12.12.2016

von Enrico Bellin Drucken

Überfall auf Caputher Supermarkt : Täter flüchtet nach „Nein“ der Kassiererin

von Enrico Bellin

Bild vergößern Foto: dpa

In Caputh wurde am Freitagabend ein Supermarkt überfallen. Er soll eine Kassiererin mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht und "Überfall" gebrüllt haben. Nach dem "Nein" der Mitarbeiterin verschwand er.

Schwielowsee - Ein Jugendlicher hat am Freitagabend den Edeka-Supermarkt in Caputh überfallen. Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Potsdam am gestrigen Sonntag mitteilte, sei der junge Mann kurz nach 18 Uhr in den Markt in der Friedrich-Ebert-Straße gestürmt und habe die Kassiererin mit einem „pistolenähnlichen Gegenstand“ bedroht. Außerdem habe er noch „Überfall“ gebrüllt. Die 43-jährige Kassiererin habe darauf wohl mit „Nein“ geantwortet, woraufhin der Täter den Supermarkt verließ, sagte der Polizeisprecher den PNN. Anschließend sei der Markt, bei dem sich zum Zeitpunkt der Tat noch mehrere Kunden befanden, für den Rest des Abends geschlossen worden, da die Kriminalpolizei vor Ort ermittelte.

Die Polizei bittet die Zeugen nun, sich für weitere Aussagen zu melden. Der Täter wird bisher als 16 bis 17 Jahre alter Jugendlicher mit ortsüblichem Dialekt und sehr tiefer Stimme beschrieben. Er trug eine sehr weit geschnittene blaue Jeans und eine rot-braune Jacke, deren Kapuze er über den Kopf gezogen hatte. Zudem hatte er sich das Gesicht mit einem rot-weißen Tuch des FC Bayern München bedeckt. Wer Aussagen zum Teenager machen kann, wird gebeten, sich unter Tel.: (0331) 55081220 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden.