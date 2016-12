08.12.2016

Polizeibericht für Potsdam-Mittelmark : Bei Auffahrunfall in Derwitz leicht verletzt

Vorfahrt missachtet

Seddiner See - Ein 36-jähriger Lkw-Fahrer hat am Dienstag beim Abbiegen einer Autofahrerin in Neuseddin die Vorfahrt genommen. Bei dem Unfall wurde die 50-jährige Autofahrerin leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Sachschaden beträgt rund 3000 Euro.

Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Werder (Havel) - Auffahrunfall in Derwitz: Eine Autofahrerin ist am Dienstag aus bisher unbekannter Ursache auf einen vor ihr fahrenden Wagen aufgefahren, der wiederum auf ein weiteres Auto geschoben wurde. Eine Person wurde bei der Karambolage verletzt und musste ins Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt rund 25 000 Euro, alle drei Wagen mussten abgeschleppt werden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Stahnsdorf - Unbekannte Diebe sind am Dienstag in ein Einfamilienhaus in Stahnsdorf im Schwarzen Weg eingebrochen. Die Täter sind über die Terrassentür in das Haus gelangt und haben dort Bargeld und Schmuck mitgenommen. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Gegen Baum gefahren

Werder (Havel) - Ein betrunkener Werderaner ist am Dienstagabend mit seinem Wagen in Werder gegen einen Baum gefahren und im Anschluss weitergefahren. Ein Zeuge hatte den Unfall in der Bernhard-Kellermann-Straße beobachtet und die Polizei alarmiert. Als der Fahrer zu Fuß zum Unfallort zurückkam, um Teile seines Autos einzusammeln, konnte ihn die Polizei stellen. Er verweigerte die Aussage. Jetzt wird nach weiteren Zeugen gesucht.