POLIZEIBERICHT

Während Marktbesuch Auto geklaut

Stahnsdorf - Während die Halterin eines Skoda Octavia den Weihnachtsmarkt besuchte, haben dreiste Diebe ihr Auto gestohlen. Die Geschädigte hatte ihren Wagen am frühen Sonntagabend in der Wilhelm-Külz-Straße in Stahnsdorf geparkt. Als sie zurückkam, war er weg. Die Polizei fahndet international nach dem Auto mit amtlichem Kennzeichen HVL-BG 128.

Ohne Führerschein unterwegs

Werder (Havel) - Die Polizei hat am Sonntagmorgen in der Eisenbahnstraße in Werder (Havel) einen 27-jährigen Autofahrer gestoppt, der ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Nach Angaben der Halterin des Fahrzeugs, die auf dem Beifahrersitz saß, hatte sie den Bekannten gebeten, das Auto zu fahren, weil sie sich das bei dem schlechten Wetter nicht zugetraut habe. Im Anschluss an die Polizeikontrolle übernahm die 28-Jährige das Steuer aber wieder. Es wurde Anzeige gestellt.

Zu schnell auf glatter Straße

Beelitz - Ein 25 Jahre alter BMW-Fahrer hat am frühen Montagmorgen auf der Poststraße in Beelitz die Kontrolle über sein Auto verloren und ist dabei in ein parkendes Auto gerutscht. Dabei wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Der junge Mann hatte sich offenbar nicht auf die Witterungsverhältnisse eingestellt und war auf der glatten Straße zu schnell unterwegs. Ihm droht nun ein Bußgeld wegen nicht angepasster Fahrweise. PNN