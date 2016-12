02.12.2016

Kleinmachnow : Gestohlener BMW wiedergefunden

von PNN

Kleinmachnow - Ein BMW ist in der Nacht zu Donnerstag im Heidereiterweg gestohlen worden. Der Besitzer aus Kleinmachnow verständigte am Morgen die Polizei. Wie die Polizei mitteilte, sei das Fahrzeug international zur Fahndung ausgeschrieben worden. Doch weit mussten die Beamten die Suche nicht ausdehnen: Nur kurze Zeit später konnte der BMW in einem etwa anderthalb Kilometer entfernten Waldgebiet nahe der Autobahn A115 verlassen aufgefunden werden. Kriminaltechniker stellten an dem Fahrzeug Spuren sicher.