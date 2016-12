02.12.2016



Kleinmachnow : Ein zu hoher Preis?



Bild vergößern Fall fürs Gericht. Die neuen Beiträge im SportForum Kleinmachnow. Foto: M. Thomas

Streit um Kostenerhöhung nach Umbau des Kleinmachnower SportForums.

Kleinmachnow – Zwei Jahre musste Matthias Paul warten, bis er das zuvor erworbene SportForum in den Kiebitzbergen übernehmen und nach seinen Wünschen gestalten konnte. Doch kaum dort, stellt sich Ärger ein. Paul investierte und erhöhte im Oktober die Mitgliedsbeiträge für die Nutzung des Fitness- und Kursangebots. Ob zu Recht, darüber streiten Eigentümer und Kunden des früheren Sportparks derzeit vor dem Potsdamer Amtsgericht, das am heutigen Freitag entscheiden will.

Es gehe um die Frage, ob Neu-Inhaber Matthias Paul die mit dem früheren Betreiber geschlossenen Verträge bis zum Ende der Laufzeit übernehmen müsse, erklärt der Kleinmachnower Maximilian Schulz-Kersting, dessen Frau gemeinsam mit einer weiteren Kundin vor Gericht zog. Per einstweiliger Verfügung wollen die Frauen bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens zunächst den weiteren Zugang zum Sportpark erzwingen.

Am 15. Juni 2016 hatte Annette Schulz-Kersting mit dem früheren Betreiber, der Sportpark Kleinmachnow Betriebs GmbH, einen Fitnessvertrag mit einem sechsmonatigen Sommer-Special zum Preis von 29,95 Euro und weiteren sechs Monaten mit einem Mitgliedsbeitrag von 39,95 Euro geschlossen. Ihr Mann Maximilian glaubt, dass die Verträge trotz Betriebsübernahme weiter Bestand haben und seine Frau zu den alten Konditionen weiter trainieren kann.

Matthias Paul hatte Anfang Juli 2016 mit seiner Fitness & Wellness & Gesundheits GmbH, die bereits das Sportforum in Bernau und das Vitadeum Glienicke/Nordbahn betreibt, den ehemaligen Sportpark in den Kiebitzbergen übernommen und im Oktober die neue Preisregelung bekannt gegeben. Seitdem sind 60 Euro pro Monat zu zahlen. Weil Annette Schulz-Kersting die erhöhte Gebühr nicht berappen wollte, wurde ihr der weitere Zugang zum Haus verwehrt, bereits gezahltes Geld überwies Paul ihr aber zurück. „Ich verstehe jeden, der das ärgerlich findet und nicht zahlen will“, erklärt Matthias Paul, der dennoch keine andere Möglichkeit sah. „Ich kann keine Dumpingpreise nehmen“, sagt er. Das passe nicht zum Haus.

Paul hatte in den vergangenen Monaten das Sportforum umgebaut und viel investiert. Er installierte neue Duschen, tauschte Fußböden, brachte die Bowlingbahn auf Vordermann, erneuerte den Gastronomiebereich, wie er sagt. Zudem habe er im Oktober mit dem Bau des 20 mal acht Meter großen Schwimmbades begonnen, das im Frühjahr eröffnet werden soll. Im Anschluss soll der 1500 Quadratmeter große Wellnessbereich noch um einen großzügigen Saunagarten erweitert werden. Inklusive Kauf des Sportforums werde er rund dreieinhalb Millionen Euro investieren.

Mit den Umbauten zum Wellness- und Fitness-Park gehöre das Sportforum nunmehr zum „Premiumsegment“, sagt der neue Betreiber. Die Preise befänden sich dennoch an der „unteren Kante“. Zudem fürchtet er, dass Sonderabsprachen „eine Abwärtsspirale in Gang setzten“. Die überwiegende Zahl der rund 950 Kunden würde die erhöhten Mitgliedsbeiträge aber akzeptieren. Der SportForum-Chef rechnet damit, dass er mindestens 900 Mitglieder halten und neue dazu gewinnen kann. Laut Schulz-Kersting sind einige aber auch zu anderen Fitnessclubs gewechselt.

Mit Investor Paul endete eine lange Odyssee für das SportForum. Zwei Jahre lang hat er sich mit dem früheren Geschäftsführer des Kleinmachnower Sportparks, Uwe Sommer, auseinandergesetzt. Auch vor Gericht. Dieser hatte 2007 einen Pachtvertrag mit der Mittelbrandenburgischen Sparkasse als damaliger Eigentümerin geschlossen und seitdem die Geschäfte in dem Sportpark geführt. Die Bank hatte das Haus nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens gegen den früheren Betreiber, die Sportforum Kleinmachnow GmbH, als Hauptgläubigerin übernommen. Diese Gesellschaft hatte Matthias Paul 1999 gegründet und das SportForum im Jahr 2000 eröffnet, dann aber Schwierigkeiten mit der Tilgung des Kredits. Vor drei Jahren kaufte Paul, nun Geschäftsführer zweier solventer Unternehmen, das von ihm gegründete Objekt zurück. Die Sparkasse kündigte den Pachtvertrag mit Sommer, doch dieser blieb – bis zum Sommer dieses Jahres.

Wie der Streit um die Mitgliedsbeiträge ausgeht, könnte sich an diesem Freitag entscheiden. Nach einem ersten Termin habe das Gericht dem SportForum-Betreiber eine Frist zur Stellungnahme eingeräumt, so Schulz-Kersting. Paul ist sicher, dass das Gericht seiner Argumentation folgt. Solveig Schuster