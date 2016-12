01.12.2016

Kommentar über die Schienen von und nach Berlin : Bahn frei

Volle Züge und umständliche Verbindungen oder Staus auf den Straßen: Wer zwischen Potsdam und Berlin pendelt, hat oft die Wahl zwischen zwei Übeln. Das Land untersucht derzeit Varianten, wie zusätzliche Schienenwege in die Hauptstadt geschaffen werden können. Dabei zeigt ein Blick in die Vergangenheit, was möglich ist. In der Mehrzahl der betrachteten Korridore waren die Bahnverbindungen vor gut 80 Jahren nämlich besser ausgebaut als heute. So gab es beispielsweise die Stammbahn und zwei Gleise für die S-Bahn von Potsdam nach Wannsee. Kaum jemand hatte ein Auto. Die Bahn war das wichtigste Verkehrsmittel. Viele Verbindungen wurden in der Nachkriegszeit oder später infolge des Mauerbaus gekappt. Doch wo sie entlangführten, gibt es heute wieder Bedarf. Dabei geht es darum, Mobilität zu sichern und mehr Menschen zum Verzicht auf das Auto zu bringen. Natürlich ist es sinnvoll, den Nutzen einzelner Strecken zu prüfen. Aber nur wenn das Land auch mutig investiert, kann es einen großen Nutzen erzielen. Statt Stammbahn oder S-Bahn nach Stahnsdorf, könnte es auch heißen: beides.