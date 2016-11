KURZ NOTIERT

Wiedereinstieg in den Beruf: Die neue Anlaufstelle der Landeshauptstadt Potsdam zur Beratung und Information über Rückkehrmöglichkeiten in den Beruf nach einer familiärer Auszeit ist eröffnet. Die Beratungsstelle befindet sich im Potsdamer Zentrum in der Yorckstraße 24.

Bei der 23. Bestenehrung der IHK Potsdam wurden insgesamt 35 junge Fachkräfte aus Westbrandenburg und 18 Absolventen einer beruflichen Aufstiegsfortbildung ausgezeichnet. Die höchste Punktzahl erreichte Tobias Ladkau (Fluggerätmechaniker bei Rolls-Royce). Er ist bester Absolvent in ganz Deutschland in diesem Berufsbild.

Rotor Film aus Babelsberg ist das 200. Brandenburger Unternehmen in der Praktikumsbörse des WirtschaftsForums Brandenburg. Brandenburger Unternehmen können hier kostenfrei ihre Praktikumsangebote eintragen. www.wf-brandenburg.de PNN