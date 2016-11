SPD unterstützt Stahnsdorfer Künstlerdemo

Stahnsdorf - Die SPD Stahnsdorf unterstützt die Proteste Stahnsdorfer Künstler gegen den drohenden Verkauf des Hauses Ruhlsdorfer Straße 1. „Die sofortige Beseitigung der Protestplakate auf Anordnung des Bürgermeisters Albers offenbart, dass er kein Interesse an Bürgerideen hat, die seinen Ansichten entgegenstehen“, erklärte der SPD-Vorsitzende Heinrich Plückelmann am Wochenende. Die SPD werde sich bei den laufenden Haushaltsberatungen für eine Sanierung und gegen den Verkauf aussprechen.

Wie berichtet planen Künstler der Gruppe Art Event am heutigen Montag eine Protestaktion im Finanzausschuss. Der will sich am Abend ab 19 Uhr mit dem Verkauf des Gebäudes befassen. Die Künstler wollen das kommunale Gebäude für soziokulturelle Zwecke nutzen.

Kritik an der Aktion äußerte dagegen FDP-Gemeindevertreter Christian Kümpel. „Mit großem Bedauern muss ich feststellen, dass ein ,Kulturkampf’ um die alte Fabrikantenvilla am Dorfeingang ausgebrochen ist.“ Der Eindruck, dass „ jetzt halb Stahnsdorf in Aufruhr wäre“, täusche aber, so Kümpel. Richtig sei vielmehr, dass „ein paar interessierte Kreise hier eine gewisse Stimmung erzeugen“, darunter sicher „auch ein paar wenige Kulturschaffende“. PNN