25.11.2016

von Georg-Stefan Russew, Christine Fratzke und Eva Schmid Drucken

Erster Geflügelpest-Fall in Brandenburg : Vogelgrippe-Virus bei toter Möwe in Werder (Havel) nachgewiesen

von Georg-Stefan Russew, Christine Fratzke und Eva Schmid

Bild vergößern In Berlin trat die Vogelgrippe bereits auf. Dieses Schild wurde in Berlin-Friedrichshain aufgestellt. Jetzt gab es den ersten Fall in Brandenburg. Foto: dpa (Symbolbild)

In Brandenburg gibt es den ersten Vogelgrippe-Fall. Bei einer toten Möwe in Werder (Havel) wurde der H5N8-Erreger nachgewiesen. Der Sperrbezirk reicht auch in Potsdams westlichen Stadtbereich rein. Landesweit gilt nun Stallpflicht.

Werder (Havel) - Die Geflügelpest ist in Brandenburg angekommen. Bei einer toten Möwe ist der H5N8-Erreger nachgewiesen worden, wie das Verbraucherschutzministerium am Freitag mitteilte. Der Wildvogel wurde in Werder (Havel) entdeckt. Umgehend wurde von den zuständigen Behörden ein Sperrbezirk sowie ein Beobachtungsgebiet um den Fundort eingerichtet. In diesen Arealen gelten ab sofort Beschränkungen für Geflügelhalter. Im gesamten Landkreis Potsdam-Mittelmark besteht nun Stallpflicht für Geflügel.

Der Sperrbezirk reicht auch in Potsdams westlichen Stadtbereich hinein, betroffen seien laut Stadtverwaltung Wildpark, Eiche und Golm.

Auch Hunde und Katzen müssen angeleint werden

Enten, Gänse oder Hühner dürfen den Sperrbezirk 21 und das Beobachtungsgebiet 15 Tage lang nicht verlassen. Zudem werden gewerbsmäßige Bestände in regelmäßigen Abständen klinisch untersucht. Zudem dürfen Hunde und Katzen nicht mehr frei herumlaufen. Geflügelhalter, auch private, müssen ihren Bestand melden und dürfen weder Eier noch Geflügel aus dem Sperrbezirk ausführen.

In Brandenburg gilt laut Verbraucherschutzministerium ab dem heutigem Freitag landesweit Stallpflicht - für private und kommerzielle Geflügelhalter. Es müsse sichergestellt werden, dass die Ein-und Ausgänge gesichert sind und keine Betriebsfremden Zutritt haben, sagte ein Ministeriumssprecher. Im Stall müsse Schutzkleidung getragen werden. Sie ist nach dem Verlassen der Räume zu desinfizieren. Auch Schuhe müssen gereinigt werden. Bislang galt diese nur in Risikogebieten sowie in den Landkreisen Prignitz, Ostprignitz-Ruppin, Oberhavel, Uckermark, Barnim und im Havelland.

Laut PNN-Informationen ist dies der erste und bislang einzige Vogelgrippe-Fall in Brandenburg. Nutztiere sind demnach nicht betroffen.

Keine direkte Gefahr für den Menschen

Eine direkte Gefahr für Menschen durch den H5N8-Erreger bestehe für den Menschen nicht. Eine Infektion des Menschen mit dem Virus sei bislang noch nicht nachgewiesen worden, betonte Minister Ludwig. "Eine Übertragung des Virus über infizierte Lebensmittel ist nach Einschätzung des Bundesinstitutes für Risikobewertung (BfR) zwar theoretisch denkbar, aber unwahrscheinlich", hob er hervor. Gleichwohl sollten Verbraucher die Hygieneregeln im Umgang mit und bei der Zubereitung von rohem Geflügelfleisch und -produkten beachten. So müssten Mahlzeiten ordentlich durchgegart, rohes Geflügelfleisch getrennt von den übrigen Lebensmitteln aufbewahrt und Küchengeräte gründlich gereinigt werden, hieß es.

Die Vogel-Influenza trat in Deutschland in diesem Jahr erstmals am 8. November auf. Mittlerweile wurde das Virus in neun Bundesländern nachgewiesen. Auch in Berlin (dpa/PNN)