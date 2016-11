25.11.2016

Polizeibericht für Potsdam-Mittelmark : Einbruch in Gemeindehaus Caputh

Einbruch in Gemeindehaus

Schwielowsee - Unbekannte Diebe sind in der Nacht zu Donnerstag in das Gemeindehaus Caputh eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster des Gebäudes in der Straße der Einheit auf und verschafften sich so Zutritt. Sie zogen jedoch ohne Beute davon, nachdem sie am Aufbrechen einer Bürotür scheiterten. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Nur Telefonnummer hinterlassen

Nuthetal - Sie hatte es wohl eilig, hätte aber laut Gesetz warten müssen: Eine 37-jährige Autofahrerin, die in der Dorfstraße von Nudow einen parkenden Wagen rammte, hatte an der Windschutzscheibe des Unfallwagens nur ihre Telefonnummer hinterlassen. Sie muss nun mit einem Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort rechnen. Richtig wäre gewesen, die Polizei zu rufen und am Unfallort zu warten.