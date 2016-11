22.11.2016

Potsdam-Mittelmark : Vergiftetes Hundefutter: Polizei sucht Hundehasser

Mehrmals soll ein Hundehasser mit Rattengift versetzte Fleischköder in Ziesar ausgelegt haben. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Ziesar - Die Polizei sucht in Ziesar (Potsdam-Mittelmark) nach einem Hundehasser, der mehrfach mit Rattengift versetzte Fleischköder ausgelegt haben soll. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Wie erst jetzt bekannt wurde, hatte ein Hund so einen präpariertes Leckerli Ende September gefressen. Weil der Halter sofort beim Tierarzt war, konnte der Hund gerettet werden.

Einige Tage später entdeckte der Halter wieder so einen Köder. Er sicherte diesen und übergab ihn der Polizei. Die Beamten suchen jetzt nach weiteren Hundehaltern, denen Ähnliches widerfahren ist. Gegen den Hundehasser wird wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. (dpa)