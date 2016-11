22.11.2016

Polizeibericht für Potsdam-Mittelmark : Teltow: Baumaschinen geklaut

Versuchter Einbruch in Restaurant

Werder (Havel) - In der Nacht zu Montag haben Unbekannte offenbar versucht, in ein Restaurant Am Strengfeld in Werder (Havel) einzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen wollten sie die Terrassentür aufhebeln, die aber so gut gesichert war, dass ihnen das nicht gelang und sie unverrichteter Dinge verschwanden.

Baumaschinen geklaut

Teltow - Auf Werkzeuge und Baumaschinen hatten es unbekannte Diebe abgesehen, die am Wochenende in der Elbe- und Neißestraße in Teltow zwei dort abgestellte Kleintransporter aufbrachen und die darin aufgefundenen Geräte mitnahmen. Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. In beiden Fällen fand die Polizei an den Wagen keine Aufbruchspuren. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.