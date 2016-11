Vorstoß für dritte Grundschule CDU/FDP-Fraktion für Neubau in Stahnsdorf

Stahnsdorf - Für eine dritte Grundschule in Stahnsdorf macht sich die CDU/FDP- Fraktion in der Gemeindevertretung der Kommune stark. Fraktionschef Daniel Mühlner teilte jetzt mit, in Betracht des unverminderten Zuzugs nach Stahnsdorf stehe fest, dass die im März 2015 beschlossene Sechszügigkeit der Stahnsdorfer Grundschulen bereits jetzt überholt sei. „Es wäre gut, wenn wir die unverändert hohen Schülerzahlen zum Anlass nehmen würden, um die Errichtung einer dritten Grundschule anzugehen“, so Mühlner.

Auch Vize-Fraktionschef Wolfgang Brenneis, der Mitglied des Sozialausschusses ist, plädiert für eine weitere Grundschule: „Ich bin nach wie vor betroffen, was ich zuletzt im Sozialausschuss hören musste. Wir müssen die Hilferufe aus unseren Schulen ernst nehmen und darauf reagieren.“ So müssten Fachräume als Klassenräume genutzt werden. „Das entspricht nicht unserer Vorstellung von kommunaler Bildungspolitik. Mir liegt am Herzen, dass die Gemeinde für unsere Kinder weiter in die Qualität ihrer Bildungseinrichtungen investiert", so Brenneis. Und weiter: „Deshalb brauchen wir neben dem mittelfristigen Bau einer weiteren Grundschulen kurzfristig tragfähige Übergangslösungen.“ PNN