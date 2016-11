HINTERGRUND : Der Werderaner Tannenhof

In den kommenden Tagen startet der Verkauf der Werderaner Bäume an 30 Verkaufsplätzen in Ostdeutschland. Die Preise sind auf Vorjahresniveau, so kostet eine etwa 1,50 Meter große Nordmanntanne 29,90 Euro. Zur Hauptsaison beschäftigen die Werderaner etwa 120 Mitarbeiter. Da der Betrieb in den vergangenen Jahren immer weiter gewachsen ist und immer mehr Besucher kommen, wollen Karin Lorenz und Gerald Mai den Hof erweitern: In einer Scheune soll ein neuer Hofladen entstehen, zudem soll der Sanitärbereich für die Mitarbeiter vergrößert werden. Da das jedoch vom Landkreis nicht mehr als landwirtschaftliche Nutzung angesehen wird und das Gelände im Außenbereich liegt, muss dafür ein neuer Bebauungsplan erstellt werden. Wann die Scheune gebaut werden kann, ist deshalb offen. Bereits jetzt gibt es einen kleinen Hofladen, der ab Samstag täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet ist. Dort gibt es neben Lichterketten und Baumkugeln den Tannenlikör der Werderaner. Auch Tannenhonig, Marmeladen oder Gummibärchen sind im Angebot. eb