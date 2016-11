POLIZEIBERICHT

Zwei Unfälle beim Rückwärtsfahren

Beelitz/Teltow - Gleich zweimal krachte es am Mittwoch beim Rückwärtsfahren. Ein Unfall ereignete sich in Beelitz auf der Virchowstraße. Ein 42-jähriger Autofahrer hat beim Rückwärtsfahren einen herannahenden Renault übersehen. Bei dem Zusammenstoß ist die 37 Jahre alte Frau, die auf dem Beifahrersitz des Renault saß, leicht verletzt worden. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden betrug mehr als 3000 Euro.

Der zweite Unfall ereignete sich in Teltow in der Mahlower Straße. Ein 52 Jahre alter Fahrer, der leicht angetrunken war, fuhr mit seinem Wagen gegen ein geparktes Fahrzeug. Der Mann pustete einen Wert von 0,56 Promille. Er musste mit auf das Revier zur Blutentnahme, sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Geldbeutel aus Auto gestohlen

Michendorf - Die Täter waren blitzschnell: Am frühen Donnerstagmorgen haben Diebe in Langerwisch die Scheiben zweier Autos eingeschlagen und aus den Innenräumen der Wagen einen Schlüssel und einen Geldbeutel mit Dokumenten und Bargeld gestohlen. Die Besitzer der Fahrzeuge hatten ihr Auto auf einem Parkplatz nur eine Viertelstunde stehen lassen. Am Tatort wurden Spuren gesichert, die Kriminalpolizei ermittelt. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei am Donnerstag noch keine Angaben machen. PNN