Kleinmachnow : Linke unterstützt Gruberts Wahl

Kleinmachnow - Die Linke in Kleinmachnow will die Wiederwahl des amtierenden Bürgermeisters Michael Grubert (SPD) unterstützen. Sie wirbt bei ihren Mitgliedern darum, am 27. November den Rathauschef für weitere acht Jahre im Amt zu bestätigen. Am Mittwoch wurde das Votum auf der Gesamtmitgliederversammlung der Linken bestätigt.

Grund für die Unterstützung Gruberts sei die Wohnbaupolitik von Uda Bastians (CDU), der Kontrahentin Gruberts. „Ich will nicht, dass Kleinmachnow in 20 Jahren nur noch ein Ort der Gutbetuchten ist“, so Linkenchef Klaus-Jürgen Warnick. Der CDU/FDP-Fraktion liege die soziale Durchmischung der Einwohner Kleinmachnows wenig am Herzen. Warnick verwies darauf, dass Bastians erst jüngst im Gemeindeparlament mit „Nein“ stimmte, als es um die Schaffung von bezahlbaren Wohnraum in Kleinmachnow ging. Bastians Fraktion würde seit Jahren das Vorhaben bekämpfen. „Für unsere Fraktion ist es dagegen das wichtigste Projekt in der laufenden fünfjährigen Wahlperiode der Kommunalvertretung von Kleinmachnow“, so Warnick.

Zur Wahl am 27. November sind rund 16 400 Kleinmachnower aufgerufen. Nur zwei Kandidaten sind im Rennen: Amtsinhaber Grubert (57 Jahre) und seine Herausforderin, die CDU-Gemeindevertreterin Uda Bastians (44 Jahre). Gruberts Amtszeit läuft am 6. April kommenden Jahres aus, fünf Monate zuvor muss die Wahl um den Rathauschefposten stattfinden. Bei der Wahl vor acht Jahren hatte Grubert fünf Kontrahenten, er setzte sich in einer Stichwahl gegen den Linken-Chef Warnick durch. Sollte es dieses Mal zu einer Stichwahl kommen, werden die Kleinmachnower an Nikolaus zur Wahlurne gebeten. es