Doppelter Wechsel eines Werderaners : Kramm nach kurzem Intermezzo wieder Pirat

Bild vergößern Grüne Wochen. Der Werderaner Musiker Kramm ist wieder Pirat.F.: Britta Pedersen /dpa

Werder (Havel) - Der in Werder lebende Musiker Bruno Gert Kramm ist nach kurzem Intermezzo bei den Brandenburger Grünen wieder Pirat. Wie der rbb am Mittwoch berichtete, war Kramm nach der Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses nur zu den Grünen übergetreten, um die Kontakte der Partei für eine Klage gegen die Musikrechteverwaltungsgesellschaft GEMA zu nutzen. Die hatte der Musiker am Montag vor dem Berliner Kammergericht gewonnen. Durch das Urteil müssen Musikverlage nicht mehr zwingend an den Einnahmen durch Urheberrechte von Komponisten und Textern beteiligt werden.

„Ich war immer Pirat, ich bin Pirat und ich bin jetzt wieder Pirat“, sagte Kramm nach dem Urteil. Von den Grünen, denen er bereits zwischen 2009 und 2012 angehört hatte, war nicht mehr die Rede. Die Grünen waren auch im September offen für den Musiker. Laut Landeschef Clemens Rostock habe er mit seiner Haltung gegen Massentierhaltung und für mehr Bürgerbeteiligung gut in die Partei gepasst. „Er scheint ein Suchender zu sein. Seine politische Heimat hat er offenbar noch nicht gefunden“, kommentierte Rostock nach dem erneuten Parteiwechsel gegenüber dem rbb. PNN

Terrassentür aufgebrochen

Teltow - Im Marienfelder Anger in Teltow ist am Mittwoch in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Während die Hauseigentümer unterwegs waren, drangen die Täter über die Terrassentür ein und durchsuchten anschließend alle Räume nach Wertgegenständen. Ersten Angaben zufolge wurde Schmuck gestohlen.

Zwei betrunkene Autofahrer

Werder (Havel)/Stahnsdorf - Bei Polizeikontrollen sind in der Nacht zu Mittwoch zwei betrunkene Autofahrer erwischt worden. In der Werderaner Gluckstraße hatte sich ein 31-Jähriger auf einen Atemalkoholwert von 0,96 Promille gepustet. In der Stahnsdorfer Bergstraße kam ein 36-Jähriger auf einen Wert von 0,56 Promille. Beiden Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. PNN