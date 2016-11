15.11.2016

Bad Belzig : Wer hat Andrea L. umgebracht? Mordfall nach 23 Jahren aufgeklärt

Die damals 16-jährige Andrea L. wurde 1993 in Bad Belzig umgebracht. Sieben Jahre später wurde ihre Leiche gefunden. Und erst jetzt ist der Fall weitgehend aufgeklärt.

Bad Belzig - Der Fall der 1993 in Bad Belzig vermissten Andrea L., die sieben Jahre später tot aufgefunden wurde, scheint nun aufgeklärt: Wie das Polizeipräsidium und die Staatsanwaltschaft Eberswalde am Dienstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekanntgaben, hat sich der Tatverdacht gegen zwei damalige Teenager erhärtet. Der Fall sei nun weitestgehend aufgeklärt.

Wie berichtet war die damals 16-jährige Andrea am 7. Oktober 1993 auf dem Weg zu einem Belziger Jugendtreff verschwunden. Im Sommer des Jahres 2000 wurde ihr Leichnam in der Nähe des Treffs gefunden. Bereits damals hatte es den Verdacht gegen zwei zur Tatzeit 13- und 14-Jährige gegeben. Beide galten als letzte Personen, die Andrea lebend gesehen haben. „Zudem hatten sie unmittelbare Bezüge zum späteren Leichenfundort“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Ermittlungen mussten jedoch mangels ausreichenden Tatverdachts eingestellt werden.



Beide verdächtigen Männer sind tot

2012 wurden die Ermittlungen durch die Mordkommission des Landeskriminalamtes neu eröffnet. Seitdem habe man nochmals intensive Überprüfungen im Umfeld des Opfers und der damaligen Tatverdächtigen durchgeführt. Im Mai dieses Jahres verstarb der zur Tatzeit 14-jährige Verdächtige, danach hätten sich erneut Zeugen bei der Polizei gemeldet. Sie berichteten, dass der Mann mit ihnen über seine Beteiligung an der Tötung von Andrea gesprochen hat und belasteten auch den damals 13-Jährigen.

Im Oktober haben Mitarbeiter der Mordkommission des Landeskriminalamtes den Mann dann als Zeugen verhört – eine strafrechtliche Verfolgung wäre nicht mehr möglich gewesen, da der Mann zur Tatzeit strafunmündig war. Im Verhör gab er an, sich vor Aussagen zu seiner Tatbeteiligung familiären Rückhalt holen zu wollen. Mehrere Stunden nach dem Verhör habe er jedoch seine Wohnung in Österreich verlassen und einen Abschiedsbrief hinterlassen. Drei Tage später sei er tot aufgefunden worden. Die Polizei ist sich sicher, dass der Mann sich selbst umgebracht hat.