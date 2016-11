15.11.2016

Ehrenamtliche wollen auch in Wünsdorf helfen : Letztes Turnier für Fercher Flüchtlinge

von PNN

Schwielowsee - Ein letztes Mal gemeinsam kicken: Am morgigen Mittwoch veranstaltet das Fercher Flüchtlingsnetzwerk ein letztes Fußballtraining für geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Erstaufnahmeeinrichtung in Ferch. Wie berichtet soll die Einrichtung Mitte Dezember leergezogen und die Flüchtlinge auf andere Standorte verteilt werden.

Wie der ehrenamtliche Trainer Manfred Beger mitteilte, wird es um 14 Uhr ein letztes Training vor Ort gemeinsam mit jungen Fußballerinnen des Evangelischen Gymnasiums Hermannswerder und des Caputher SV 1881 geben. Dabei wird den Kindern auch das Schnupperabzeichen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) abgenommen. Dabei werden Koordination, Körperbeherrschung und Schusstechnik bewertet.

Beger und seine Helfer hatten vor knapp zwei Jahren mit der Unterstützung örtlicher Vereine einen Bolzplatz am Flüchtlingswohnheim eingerichtet. Seither haben nach eigenen Angaben 700 Mädchen und Jungen am Programm teilgenommen. Die Helfer bedauern die Auflösung der vom Deutschen Roten Kreuz im Auftrag der Landesregierung betriebenen Einrichtung mit gut 40 Plätzen, da dort gute Lebensbedingungen besonders für Familien herrschen würden, die sich in Großeinrichtung so nicht umsetzen lassen würden. Die Fercher Helfer hätten aber bereits eine Vereinbarung mit der Erstaufnahme in Wünsdorf getroffen, um dort weiter aktiv sein zu können. Mit den Betreibern der Einrichtung in Doberlug-Kirchhain laufen Beger zufolge noch Verhandlungen.