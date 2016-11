KURZ NOTIERT

Lesung im Bürgerhaus

Teltow - Im Rahmen des 7. Krimimarathons Berlin-Brandenburg liest Maxim Leo morgen im Bürgerhaus Teltow, Ritterstraße 10, aus seinem Buch „Auentod: Der zweite Fall für Kommissar Voss“, der in geschichtsträchtiger Region zwischen Polen und Deutschland ermittelt. Beginn: 19.30 Uhr.

Tresen-Talk in den Kammerspielen

Kleinmachnow - Nach der ausverkauften Premiere des im September gestarteten neuen Talkformats in den Kammerspielen geht „Binas Nacht“ heute in die zweite Runde. Als Talkgäste sind diesmal die Radiomoderatorin Katja Desens und der Schauspieler Jan Sosniok geladen, um ab 20 Uhr mit der Moderatorin auf dem Kammerspiel-Kinotresen zu plaudern. Neue Kammerspiele Kleinmachnow, Karl-Marx-Straße 18.

Bücher in Bildern

Stahnsdorf - Anlässlich des bundesweiten Vorlesetages lädt die Gemeindebibliothek Stahnsdorf am Freitag um 15 Uhr zum „Bilderbuchkino mit Nadine Wilke“ in die Annestraße 3 nach Stahnsdorf ein. Die Mitarbeiterin des Jugend- und Familienzentrums „ClaB“ liest lustige, nachdenkliche und spannende Bilderbücher vor, während den Kindern die Bilder des Buches in gemütlicher Kinoatmosphäre auf einer großen Leinwand präsentiert werden.

Von Bach bis Piazzolla

Werder (Havel) - Der bekannte Solo-Flötist Ulrich Roloff ist am Freitag um 19.30 Uhr im Café Olive, Am Markt 1, in der Havelstadt Werder zu Gast. Ulrich Roloff hat sich mit seinen spektakulären Bearbeitungen von Bach bis Piazzolla einen Namen gemacht. PNN