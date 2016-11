14.11.2016

von Enrico Bellin Drucken

Potsdam-Mittelmark : 14-Jährige aus Seddin wird vermisst

von Enrico Bellin

Bild vergößern Die vermisste Jugendliche. Foto: Polizei

Die 14-jährige Marleen P. wird seit Freitag vermisst. Sie war zuletzt in einer Jugendwohngruppe in Seddin untergebracht.

Seddiner See - Bereits seit Freitag wird die 14-jährige Marleen P. vermisst. Wie die Polizeidirektion West am Montag mitteilte, war die Jugendliche am frühen Morgen vermutlich durch ein Fenster im Erdgeschoss einer Jugendwohngruppe in Seddin abgehauen. Am Abend davor soll sie Besuch von einem jungen Mann gehabt haben, der dem verantwortlichen Betreuer nicht bekannt war.

Die Vermisste könnte sich in Potsdam, Berlin oder Teltow aufhalten

Laut Polizei ist nicht auszuschließen, dass Marleen mit ihrem etwa 14-jährigen Bekannten unterwegs ist, von dem sie in den vergangenen Tagen des Öfteren besucht worden sei. Marleen lebte erst seit Anfang November in der Einrichtung. Sie ist etwa 1,70 Meter groß, schlank und hat lange blonde Haare. Vermutlich ist sie mit einer schwarzen Jeans und einer khakifarbenen Jacke bekleidet.

Da sie eine Schülerfahrkarte für Bus und Bahn hat, sei davon auszugehen, dass Marleen auch in Potsdam, Berlin oder umliegenden Kommunen unterwegs ist. Einem Betreuer soll sie gesagt haben, dass sie in dieser Woche nach Potsdam oder Teltow fahren will. Wer das Mädchen seit Freitag gesehen hat, wird gebeten, sich unter Tel.: (033981) 5600 oder an jeder Polizeidienststelle zu melden.