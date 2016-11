10.11.2016

von PNN Drucken

Polizeibericht für Potsdam-Mittelmark : Betrunkene Frau rammt Auto in Caputh und flieht

Betrunkene rammt Auto und flieht

Caputh - Eine stark betrunkene Frau hat am Dienstag ein Auto schwer beschädigt und anschließend Unfallflucht begangen. Die 41-Jährige war gegen 15 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs und hatte mit ihrem Wagen ein parkendes Auto gerammt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Obwohl dabei ein erheblicher Schaden entstand, fuhr die Frau einfach weiter. Ein Zeuge nahm die Verfolgung auf und stellte die Betrunkene an einer roten Ampel. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,45 Promille.

Einbruch durch das Kellerfenster

Teltow - In der Verdistraße ist am Dienstag in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Zwischen 17 und 19 Uhr waren die unbekannten Täter durch ein Kellerfenster eingestiegen und hatten das Haus nach Wertgegenständen durchsucht. Der Sohn der Familie hatte den Einbruch festgestellt und die Polizei alarmiert.

Einbrecher spähte Wohnungen aus

Teltow - Vermutlich beim Ausspähen möglicher Einbruchsgelegenheiten ist am Dienstagabend ein gesuchter Dieb gefasst worden. Anwohner hatten beobachtet, wie der 32-Jährige versuchte, mehrere Haustüren in der Altstadt zu öffnen. Die alarmierte Polizei nahm den Verdächtigen vorläufig fest.